«Почему нельзя высказываться?» Ханс-Йоахим Штук раскритиковал FIA

На прошлой неделе Международная автомобильная федерация издала распоряжение о том, что пилотам по ходу соревнований будет запрещено без предварительного согласования делать публичные политические заявления. Это решение многие эсперты и члены спортивного сообщества подвергли критике, сказал своё слово и Штук.

«Я был очень удивлён этой новостью, и не считаю, что она хорошая, – цитирует Ханса-Йоахима сайт немецкого Eurosport. – Если Льюис Хэмилтон выступает против расизма, а Себастьян Феттель привлекает внимание к проблемам экологии, это идёт на пол

Все пилоты – это личности, которые посвящают свои жизни достижению успеха. Почему им нельзя высказываться? Я не понимаю. Пилотам и до этого приходилось действовать осторожно, хотя никто и так не будет делать заявления, которые вредят Формуле 1. Я считаю, что это перебор».