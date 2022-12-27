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1 час назад

«Почему нельзя высказываться?» Ханс-Йоахим Штук раскритиковал FIA

autosport.com.ruиещё 1

Бывший гонщик Формулы 1 Ханс-Йоахим Штук раскритиковал FIA за ограничение пилотов в правах на несогласованные политические высказывания.

«Почему нельзя высказываться?» Ханс-Йоахим Штук раскритиковал FIA
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

На прошлой неделе Международная автомобильная федерация издала распоряжение о том, что пилотам по ходу соревнований будет запрещено без предварительного согласования делать публичные политические заявления. Это решение многие эсперты и члены спортивного сообщества подвергли критике, сказал своё слово и Штук.

«Я был очень удивлён этой новостью, и не считаю, что она хорошая, – цитирует Ханса-Йоахима сайт немецкого Eurosport. – Если Льюис Хэмилтон выступает против расизма, а Себастьян Феттель привлекает внимание к проблемам экологии, это идёт на пол

Все пилоты – это личности, которые посвящают свои жизни достижению успеха. Почему им нельзя высказываться? Я не понимаю. Пилотам и до этого приходилось действовать осторожно, хотя никто и так не будет делать заявления, которые вредят Формуле 1. Я считаю, что это перебор».

Автоспорт,Формула-1,Себастьян Феттель,Льюис Хэмилтон,
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