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1 час назад

Даниэль Риккардо показал трюк на кроссовом мотоцикле

Чемпионат.comиещё 1

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо разместил новый пост в социальных сетях, в котором показал видео от первого лица, где он прыгает с трамплина на кроссовом мотоцикле.

Даниэль Риккардо показал трюк на кроссовом мотоцикле
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Даниэль Риккардо показал трюк на кроссовом мотоцикле.

Напомним, в новом сезоне Формулы-1 Риккардо будет третьим пилотом команды «Ред Булл». По окончании сезона-2022 Даниэль покинул «Макларен», контракт с которым у него должен был действовать и в 2023 году. Сообщается, что за досрочное расторжение соглашения британская команда выплатит Риккардо отступные в общей сложности на сумму € 21 млн. Ещё € 2 млн австралиец будет получать от «Ред Булл». Суммарно € 23 миллиона станут самым большим годовым доходом Риккардо за время карьеры в Формуле-1.

Автоспорт,Даниэль Риккардо,
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