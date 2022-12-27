Даниэль Риккардо показал трюк на кроссовом мотоцикле.

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо разместил новый пост в социальных сетях, в котором показал видео от первого лица, где он прыгает с трамплина на кроссовом мотоцикле.

Напомним, в новом сезоне Формулы-1 Риккардо будет третьим пилотом команды «Ред Булл». По окончании сезона-2022 Даниэль покинул «Макларен», контракт с которым у него должен был действовать и в 2023 году. Сообщается, что за досрочное расторжение соглашения британская команда выплатит Риккардо отступные в общей сложности на сумму € 21 млн. Ещё € 2 млн австралиец будет получать от «Ред Булл». Суммарно € 23 миллиона станут самым большим годовым доходом Риккардо за время карьеры в Формуле-1.