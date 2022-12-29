Гонщики Формулы 1 сами назвали лучшего гонщика сезона-2022

пятый раз в паддоке Формулы 1 прошло голосование гонщиков, выбравших лучшего в минувшем сезоне. Каждый пилот должен был представить свою десятку лучших, после чего результаты были посчитаны по системе 25-18-15..., применяющейся в Формуле 1. Голосование было анонимным, пилоты могли проголосовать за себя, однако, как добавляет пресс-служба Ф1, не все поставили себя на первое место. В голосовании не участвовали Льюис Хэмилтон, Нико Хюлкенберг и Ник де Врис.