Гонщики Формулы 1 сами назвали лучшего гонщика сезона-2022

пятый раз в паддоке Формулы 1 прошло голосование гонщиков, выбравших лучшего в минувшем сезоне. Каждый пилот должен был представить свою десятку лучших, после чего результаты были посчитаны по системе 25-18-15..., применяющейся в Формуле 1. Голосование было анонимным, пилоты могли проголосовать за себя, однако, как добавляет пресс-служба Ф1, не все поставили себя на первое место. В голосовании не участвовали Льюис Хэмилтон, Нико Хюлкенберг и Ник де Врис.
Второй год подряд действующий чемпион мира Ф1 Макс Ферстаппен возглавил рейтинг как по мнению руководителей команд, так и по оценкам пилотов. На втором месте расположился его соперник в борьбе за титул Шарль Леклер. Замкнули тройку лидеров гонщики Mercedes Льюис Хэмилтон и Джордж Рассел, которые набрали одинаковое количество очков.
Пилот McLaren Ландо Норрис – единственный гонщик, не входящий в состав Red Bull, Mercedes или Ferrari, который поднялся на подиум в 2022 году, – был признан своими коллегами пятым, а двукратный чемпион мира Ф1 Фернандо Алонсо – шестым.