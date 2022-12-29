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34 минуты назад

Гонщики Формулы 1 сами назвали лучшего гонщика сезона-2022

autosport.com.ruиещё 3

пятый раз в паддоке Формулы 1 прошло голосование гонщиков, выбравших лучшего в минувшем сезоне. Каждый пилот должен был представить свою десятку лучших, после чего результаты были посчитаны по системе 25-18-15..., применяющейся в Формуле 1. Голосование было анонимным, пилоты могли проголосовать за себя, однако, как добавляет пресс-служба Ф1, не все поставили себя на первое место. В голосовании не участвовали Льюис Хэмилтон, Нико Хюлкенберг и Ник де Врис.

Гонщики Формулы 1 сами назвали лучшего гонщика сезона-2022
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Второй год подряд действующий чемпион мира Ф1 Макс Ферстаппен возглавил рейтинг как по мнению руководителей команд, так и по оценкам пилотов. На втором месте расположился его соперник в борьбе за титул Шарль Леклер. Замкнули тройку лидеров гонщики Mercedes Льюис Хэмилтон и Джордж Рассел, которые набрали одинаковое количество очков.

Пилот McLaren Ландо Норрис – единственный гонщик, не входящий в состав Red Bull, Mercedes или Ferrari, который поднялся на подиум в 2022 году, – был признан своими коллегами пятым, а двукратный чемпион мира Ф1 Фернандо Алонсо – шестым.

Результаты опроса гонщиков Формулы 1

  1. Макс Ферстаппен
  2. Шарль Леклер
  3. Льюис Хэмилтон
  4. Джордж Рассел
  5. Ландо Норрис
  6. Фернандо Алонсо
  7. Карлос Сайнс
  8. Алекс Албон
  9. Себастьян Феттель
  10. Серхио Перес
Автоспорт,Шарль Леклер,Макс Ферстаппен,Нико Хюлкенберг,Фернандо Алонсо,Льюис Хэмилтон,Ferrari,
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