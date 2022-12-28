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2 часа назад

Президент ФИА бен Сулайем: «Я извинился перед Гасли после инцидента на Гран-при Японии»

Sports.ruиещё 1

Мохаммед бен Сулайем рассказал об отношениях с пилотами «Формулы-1».

Президент ФИА: «Я извинился перед Гасли после инцидента на Гран-при Японии»
Фото: Sports.ruSports.ru

В частности, президент ФИА сообщил, что извинился перед пилотом «Альфа Таури» Пьером Гасли – француз был возмущен появлением трактора на трассе Гран-при Японии, в который едва не врезался.

«Я был пилотом, так что понимаю, почему они бывают разочарованы. Я 20 лет выступал в ралли, у меня случались проблемы со стюардами, инциденты, и, конечно, иногда ты не выдерживаешь. Если пилот чувствует разочарование на протяжении получаса или часа [я это понимаю], я был в таком положении. У нас прекрасные отношения, у них (гонщиков) есть мой телефон,

Пьер позвонил мне сразу же после инцидента в Японии, и я извинился. Он гонщик, а что нам нужно от гонщиков? Обратная связь. Пилоты находятся на трассе, и нам необходимы их отзывы. Я совещался с Алонсо, Льюисом [Хэмилтоном], со многими гонщиками, даже с Джорджем [Расселлом] – они говорили, что им нужно от стюардов, какие есть проблемы. Если не консультироваться с пилотами, мы не достигнем того, к чему стремимся. Они подталкивают нас вперед и облегчают нахождение компромисса», – заявил бен Сулайем.

Автоспорт,Пьер Гасли,
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