Зак Браун: «Давайте не превращать «Ф-1» в политический спорт»

Зак Браун прокомментировал запрет на политические высказывания в «Формуле-1».

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ФИА постановила, что заявления на политические или религиозные темы возможные лишь после согласования.

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«Трудный вопрос, так ведь? Некоторые [политические] темы – это очень здорово, какие-то вызывают противоречия, другие поляризуют. Мы хотим, чтобы дела в «Ф-1» шли хорошо, и нужно просто найти баланс – не так, чтобы на старте каждой гонки возникала некая новая политическая повестка. Не считаю это здоровой ситуацией, так как она отвлекает от того, на что настроены люди – от просмо

Я рад, что у пилотов и команд остается возможность обсудить вопросы с ФИА. Это не полный запрет, а запрет на высказывания без ее разрешения. Так что по крайней мере дверь открыта.

Каждый имеет право на свободу слова. Порой она выходила из-под контроля из-за большого количества различных посланий. Отвлекает ли это от спорта? Гонщики могут заниматься этим в свободное время, так что, на мой взгляд, у «Формулы-1» и ФИА есть право заявить: существует кодекс поведения, и мы ожидаем, что вы будете ему следовать во время гоночного уик-энда. С понедельника по пятницу вы вольны делать что угодно. Но, разумеется, во время уик-энда на пилотов обращено наибольшее внимание.

Политические вопросы – непростые по своей природе. Наверное, поэтому «Формула-1» не хочет становиться политическим очагом для различных тем. Но, если взять некоторые вопросы, ты в затруднительном положении вне зависимости от того, освещаешь их или нет.

Давайте не превращать «Формулу-1» в политический спорт. Давайте просто гоняться и уважать те места, где мы выступаем. В политике не существует универсальных ответов, поэтому каждая команда и каждый гонщик могут придерживаться своих ценностей, если не порождают этим противоречия.