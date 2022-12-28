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45 минут назад

Зак Браун: «Давайте не превращать «Ф-1» в политический спорт»

Sports.ru

Зак Браун прокомментировал запрет на политические высказывания в «Формуле-1».

Зак Браун: «Давайте не превращать «Ф-1» в политический спорт»
Фото: Sports.ruSports.ru

ФИА постановила, что заявления на политические или религиозные темы возможные лишь после согласования.

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«Трудный вопрос, так ведь? Некоторые [политические] темы – это очень здорово, какие-то вызывают противоречия, другие поляризуют. Мы хотим, чтобы дела в «Ф-1» шли хорошо, и нужно просто найти баланс – не так, чтобы на старте каждой гонки возникала некая новая политическая повестка. Не считаю это здоровой ситуацией, так как она отвлекает от того, на что настроены люди – от просмо

Я рад, что у пилотов и команд остается возможность обсудить вопросы с ФИА. Это не полный запрет, а запрет на высказывания без ее разрешения. Так что по крайней мере дверь открыта.

Каждый имеет право на свободу слова. Порой она выходила из-под контроля из-за большого количества различных посланий. Отвлекает ли это от спорта? Гонщики могут заниматься этим в свободное время, так что, на мой взгляд, у «Формулы-1» и ФИА есть право заявить: существует кодекс поведения, и мы ожидаем, что вы будете ему следовать во время гоночного уик-энда. С понедельника по пятницу вы вольны делать что угодно. Но, разумеется, во время уик-энда на пилотов обращено наибольшее внимание.

Политические вопросы – непростые по своей природе. Наверное, поэтому «Формула-1» не хочет становиться политическим очагом для различных тем. Но, если взять некоторые вопросы, ты в затруднительном положении вне зависимости от того, освещаешь их или нет.

Давайте не превращать «Формулу-1» в политический спорт. Давайте просто гоняться и уважать те места, где мы выступаем. В политике не существует универсальных ответов, поэтому каждая команда и каждый гонщик могут придерживаться своих ценностей, если не порождают этим противоречия.

[Политика] становится важным вопросом во всех видах спорта. В НФЛ начали преклонять колено, есть [запрет на] нарукавные повязки в Катаре [на чемпионате мира по футболу]. Такие вещи уже не совсем спортивные, поэтому важно найти баланс», – заявил исполнительный директор «Макларена».

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