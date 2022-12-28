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1 час назад

Гонщики «Ф-1» признали Ферстаппена лучшим пилотом 2022-го, Хэмилтон на равных с Расселлом, Норрис обогнал Алонсо

Sports.ru

«Формула-1» опубликовала рейтинг лучших пилотов года по версии самих гонщиков.

Гонщики «Ф-1» назвали лучшего пилота 2022-го
Фото: Sports.ruSports.ru

Каждый из спортсменов составил свой список и раздал баллы коллегам в соответствии с очковой системой «Ф-1» (от 25 очков за первое место до одного за десятое). Пилоты могли включать в рейтинг себя. Баллы, выставленные всеми гонщиками, складывались.

В голосовании приняли участие все основные пилоты команд в 2022 году, кроме Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».

Лучшим по итогам прошедшего сезона признан Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Вторую позицию занял пилот «Феррари» Шарль Леклер, а представители «Мерседеса» Хэмилтон и Джордж Расселл разделили третье место.

Гонщики включили в число лучших Алекса Албона («Уильямс»), не попавшего в рейтинг боссов команд – он замкнул топ-10 вместе с Себастьяном Феттелем («Астон Мартин») и Серхио Пересом («Ред Булл»).

Лучшие пилоты «Формулы-1» 2022 года по версии гонщиков

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Шарль Леклер («Феррари»)

3-4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

3-4. Джордж Расселл («Мерседес»)

5. Ландо Норрис («Макларен»)

6. Фернандо Алонсо («Альпин»)

7. Карлос Сайнс («Феррари»)

8-10. Алекс Албон («Уильямс»)

8-10. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

8-10. Серхио Перес («Ред Булл»)

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