Гонщики «Ф-1» назвали лучшего пилота 2022-го

«Формула-1» опубликовала рейтинг лучших пилотов года по версии самих гонщиков.
Каждый из спортсменов составил свой список и раздал баллы коллегам в соответствии с очковой системой «Ф-1» (от 25 очков за первое место до одного за десятое). Пилоты могли включать в рейтинг себя. Баллы, выставленные всеми гонщиками, складывались.
В голосовании приняли участие все основные пилоты команд в 2022 году, кроме Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».
Лучшим по итогам прошедшего сезона признан Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Вторую позицию занял пилот «Феррари» Шарль Леклер, а представители «Мерседеса» Хэмилтон и Джордж Расселл разделили третье место.
Гонщики включили в число лучших Алекса Албона («Уильямс»), не попавшего в рейтинг боссов команд – он замкнул топ-10 вместе с Себастьяном Феттелем («Астон Мартин») и Серхио Пересом («Ред Булл»).
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Шарль Леклер («Феррари»)
3-4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
3-4. Джордж Расселл («Мерседес»)
5. Ландо Норрис («Макларен»)
6. Фернандо Алонсо («Альпин»)
7. Карлос Сайнс («Феррари»)
8-10. Алекс Албон («Уильямс»)
8-10. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)
8-10. Серхио Перес («Ред Булл»)