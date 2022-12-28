Вольф: "Я не сожалею, что пропустил Гран-при Бразилии"

«Это был интересный опыт, которого я не ожидал. Я уже был в Абу-Даби, у меня было несколько коммерческих встреч и собраний. Я сидел в гостиничном номере с полной внутренней связью, поэтому я мог слушать и говорить по всем каналам, которые у меня обычно есть. У меня были экраны хронометража, трансляция, так что фактически ситуация не отличалась от той, что бывает в гараже. Я даже не заметил, что был в отеле, потому что мысленно находился в Бразилии.



Когда мы победили, Сьюзи сказала мне, что я наверняка сожалею, что не был там. Но на самом деле это было не так. Мы всегда в центре внимания вместе с пилотами. Мы даём интервью и берём на себя все заслуги за работу, проделанную другими. Я не присутствовал на трассе, но у меня было чувство гордости за людей, которые были там и на базе. И хорошо, что я не отнимал у них их минуту славы», — сказал Тото Вольф в эфире подкаста Beyond The Grid.