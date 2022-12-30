Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Технический директор «Ф-1»: «Проблема галопирования решилась бы без вмешательства ФИА»

Sports.ru

Пэт Симондс считает, что ФИА могла не решать проблему галопирования.

Пэт Симондс считает, что ФИА могла не решать проблему галопирования
Фото: sports.rusports.ru

По ходу сезона-2022 Федерация стала контролировать вертикальные колебания – до этого особенно серьезные проблемы возникли у «Мерседеса» на Гран-при Азербайджана. По мнению Симондса, делать это было необязательно. Кроме этого, в 2023-м году изменятся требования к днищу.

«Я считаю, реакция после Баку была излишней. В Баку эффект был наибольшим, потому что наработки одной команды не сработали, и она достаточно громко высказывалась в прессе. Без вмешательства проблема тоже решилась бы. Большая часть команд теперь понимает, как контролировать галопирование», – сказал технический директор «Формулы-1».

Симондс признался, что «Ф-1» могла предусмотреть данную проблему, когда создавала технический регламент на 2022 год:

«Должен признать, мы тоже не ожидали. А должны были. У нас были инструменты, позволяющие предугадать такое поведение, ведь мы использовали динамические симуляции. Я также должен был знать, потому что работал над машинами с граунд-эффектом. Я просто забыл.

Без сомнения, галопирование вносит свой вклад. Командам приходится решать проблему, прежде чем работать над аэродинамикой. Подпрыгивание – не просто аэродинамическая проблема, она влияет и на механику – к примеру, жесткость подвески».

Автоспорт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители