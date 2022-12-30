Экс-пилот Ф-1 рассказал о преимуществе Ферстаппена перед Шарлем

«Возможно, сражения Ферстаппена с Хэмилтоном мне нравились больше. В Максе чувствуется подход Йоса. Не имеет значения, с кем он сражается. Это всегда борьба за позицию, где победитель может быть только один. Макс очень хорошо понимает эту игру. Это не упрёк в адрес Леклера. Я считаю, он очень талантливый гонщик, но не такой жёсткий», — приводит слова Дорнбоса голландская редакция GPFans.