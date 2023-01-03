Автогонщик Кен Блок погиб в аварии на снегоходе

Известный американский гонщик, создатель серии экстремальных видеороликов «Джимхана», сооснователь компании по производству обуви и аксессуаров для скейтбординга DC Shoes Кен Блок погиб в аварии на снегоходе. Спортсмену и шоумену было 55 лет. Гибель Кена Блока подтвердила гоночная команда Hoonigan Racing Division, с которой пилот сотрудничал в последние годы.

«С глубочайшим сожалением мы сообщаем, что сегодня Кен Блок погиб в снегоходной аварии. Кен был первопроходцем, мечтателем и иконой. И что ещё более важно, отцом и мужем. Нам будет невероятно его не хватать», — гласит официальное заявление гоночного коллектива.

Напомним, за время своей карьеры в автоспорте Кен Блок участвовал в классическом ралли, включая чемпионат мира WRC, за рулём различных моделей Subaru, Ford и Hyundai, прославился своими роликами «Джимхана», для которых строил уникальные автомобили, принимал участие в гонке по подъёму на Пайкс-Пик, а последним проектом спортсмена стала «Электримхана» на специально построенном для пилота электромобиле Audi.