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35 минут назад

Известный автогонщик и шоумен Кен Блок погиб в аварии со снегоходом

Илья Родин

Известный гонщик Кен Блок погиб в ДТП. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу гоночной команды Hoonigan Racing Division.

Погиб автогонщик Кен Блок
Фото: news.com.aunews.com.au

Отмечается, что трагедия произошла в штате Юта. Гонщик на машине столкнулся со снегоходом и погиб.

«Кен был первопроходцем и иконой. Нам будет невероятно его не хватать», - рассказали соцсетях представители команды.

Напомним, что Блоку было 55 лет. Он участвовал во многих видах спортивных соревнований, включая скейтбординг, сноубординг, мотокросс, ралли, ралли-кросс и джимхану.

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Также он снимался во множестве шоу (даже в роли «иконы» для игры Need For Speed), был сооснователем компании по производству спортивной обуви DC Shoes.

Автоспорт,
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