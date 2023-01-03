Погиб автогонщик Кен Блок

Известный гонщик Кен Блок погиб в ДТП. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу гоночной команды Hoonigan Racing Division.

Фото: news.com.au news.com.au

Отмечается, что трагедия произошла в штате Юта. Гонщик на машине столкнулся со снегоходом и погиб.

«Кен был первопроходцем и иконой. Нам будет невероятно его не хватать», - рассказали соцсетях представители команды.

Напомним, что Блоку было 55 лет. Он участвовал во многих видах спортивных соревнований, включая скейтбординг, сноубординг, мотокросс, ралли, ралли-кросс и джимхану.