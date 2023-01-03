Погиб автогонщик Кен Блок

Известный гонщик Кен Блок погиб в ДТП. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу гоночной команды Hoonigan Racing Division.
Отмечается, что трагедия произошла в штате Юта. Гонщик на машине столкнулся со снегоходом и погиб.
«Кен был первопроходцем и иконой. Нам будет невероятно его не хватать», - рассказали соцсетях представители команды.
Напомним, что Блоку было 55 лет. Он участвовал во многих видах спортивных соревнований, включая скейтбординг, сноубординг, мотокросс, ралли, ралли-кросс и джимхану.
Также он снимался во множестве шоу (даже в роли «иконы» для игры Need For Speed), был сооснователем компании по производству спортивной обуви DC Shoes.