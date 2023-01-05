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1 час назад

Nissan из коллекции Феттеля выставлен на продажу

F1News.ru

Спортивный Nissan GT-R Black Edition из коллекции Себастьяна Феттеля выставлен на продажу в Германии за 250 тысяч евро.

Nissan из коллекции Феттеля выставлен на продажу
Фото: F1News.ruF1News.ru

Себастьян получил машину в июле 2012 года и хранил её в своей частной коллекции дорогих автомобилей. За десять с лишним лет гонщик фактически не садился за руль этого Nissan – пробег составляет всего 150 километров. На сайте компании, которая занимается продажей, сказано, что машина технически и визуально – новая.

В 2012 году Nissan GT-R Black Edition оснащался бензиновым битурбированным двигателем V6 объёмом 3,8-литра и мощностью 545 л.с. Разгон от нуля до сотни занимает всего три секунды.

Автоспорт,Себастьян Феттель,
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