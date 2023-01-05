Nissan из коллекции Феттеля выставлен на продажу

Себастьян получил машину в июле 2012 года и хранил её в своей частной коллекции дорогих автомобилей. За десять с лишним лет гонщик фактически не садился за руль этого Nissan – пробег составляет всего 150 километров. На сайте компании, которая занимается продажей, сказано, что машина технически и визуально – новая.