Российский штурман Алексей Кузьмич высказался об условной дисквалификации, которую он получил вместе с пилотом Ясиром Сейданом от организаторов ралли-марафона «Дакар». Причиной условной дисквалификации стали часы Кузьмича, которые были на нём во время выступления. «Перед каждым стартом каждого спецучастка всё проверяется. И на каждом старте я показывал свои часы Casio, которым уже куча лет – лучшая модель для ралли-рейдов. И никто даже глазом не повёл – ну часы, и ладно! GPS нет, ГЛОНАССа нет, Bluetooth нет – пожалуйста, езжай. Но именно вчера какой-то чёрт на финише начал всё проверять и докопался до моих часов. Я объясняю. Понятно, в регламенте написано, что часы запрещены. Но тут есть нюансик. Организаторы дарили всем часы, а потом был выпущен незаметный бюллетень. Как раз в то время, когда у нас были проверки. И этот бюллетень пролетел мимо. Опять же, за всем уследить невозможно. И если запрещено, то запрещено всегда. А поскольку стало разрешено, часы можно – аналоговые, стрелочные часы — то вот, пожалуйста. Короче, какая-то ахинея, путаница. Запудрили всем мозги, а нам впаяли штраф 30 минут», — сказал Кузьмич у себя в соцсетях.