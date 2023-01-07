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1 час назад

Шарль Леклер: Я готов бороться за титул с Ферстаппеном и Хэмилтоном

autosport.com.ru

Пилот Ferrari Шарль Леклер заявил, что готов на равных сражаться за титул в трёхсторонней борьбе между Скудерией, Red Bull Racing и Mercedes.

Шарль Леклер: Я готов бороться за титул с Ферстаппеном и Хэмилтоном
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

«Борьба за победы меняет твоё мышление, – цитирует монегаска RN365. – В конце концов, мне нужно делать то же, что и в прошлом году – пытаться как можно лучше выполнять свою работу и помогать команде делать то же самое. Тот факт, что в 2022 году у нас был совершенно новый автомобиль, тоже мало

На вопрос, чувствует ли он себя готовым к борьбе за титул с Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном, пилот Ferrari ответил: «Да. Я хотел бы, чтобы Льюис и Mercedes, Red Bull и Ferrari были на равных в борьбе за чемпионство. Это было бы потрясающе. И да, я чувствую, что готов».

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