Шарль Леклер: Я готов бороться за титул с Ферстаппеном и Хэмилтоном

«Борьба за победы меняет твоё мышление, – цитирует монегаска RN365. – В конце концов, мне нужно делать то же, что и в прошлом году – пытаться как можно лучше выполнять свою работу и помогать команде делать то же самое. Тот факт, что в 2022 году у нас был совершенно новый автомобиль, тоже мало