Хэмилтон назвал условия для завершения карьеры

«Если бы в 2022-м мы боролись в первых рядах на протяжении всего сезона, то кто знает, каким было бы сейчас моё решение, – приводит слова Льюиса Хэмилтона издание Racingnews365. – Я считаю, что каждый год гонщик должен спрашивать себя, готов ли он и дальше продолжать работать с точно такой же отдачей, если не с большей, как в начале карьеры. Готов ли гонщик постоянно тренироваться и работать вместе с командой ради достижения успеха?



Если в какой-то момент я пойму, что действую по инерции и плыву по течению, то это будет означать, что я больше не заслуживаю места в Формуле 1, и я должен остановиться.



Я задаюсь вопросом, в состоянии ли я продолжаться максимально выкладываться и хочу ли этого? Сейчас мой ответ «Да».