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55 минут назад

Хэмилтон назвал условия для завершения карьеры

F1News.ru

Контракт Льюиса Хэмилтона с Mercedes истекает в конце года, но и команда, и семикратный чемпион мира заявляли о желании продолжить сотрудничество. Высока вероятность, что новое соглашение станет для Льюиса последним в Формуле 1 – британский пилот даже назвал условия, при наступлении которых он повесит гоночный шлем на гвоздь.

Хэмилтон назвал условия для завершения карьеры
Фото: F1News.ruF1News.ru

«Если бы в 2022-м мы боролись в первых рядах на протяжении всего сезона, то кто знает, каким было бы сейчас моё решение, – приводит слова Льюиса Хэмилтона издание Racingnews365. – Я считаю, что каждый год гонщик должен спрашивать себя, готов ли он и дальше продолжать работать с точно такой же отдачей, если не с большей, как в начале карьеры. Готов ли гонщик постоянно тренироваться и работать вместе с командой ради достижения успеха?

Если в какой-то момент я пойму, что действую по инерции и плыву по течению, то это будет означать, что я больше не заслуживаю места в Формуле 1, и я должен остановиться.

Я задаюсь вопросом, в состоянии ли я продолжаться максимально выкладываться и хочу ли этого? Сейчас мой ответ «Да».

Автоспорт,Льюис Хэмилтон,
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