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1 час назад

«Феррари» лишилась крупного спонсора из-за проблем, спровоцированных партнёром «Мерседеса»

Чемпионат.com

«Феррари» не будет продолжать сотрудничество с крипто-компанией Velas по инициативе последней. Об этом информирует London Insider.

«Феррари» лишилась крупного спонсора
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сообщается, что Velas в последнее время испытывает серьёзные трудности из-за нестабильной ситуации на рынке криптовалют. По этой причине, говорится в источнике, Velas искала любой предлог, чтобы выйти из своих финансовых обязательств перед «Феррари». Во многом на кризис на рынке криптовалюты повлияло банкротство биржи FTX, которая была одним из основных партнёров «Мерседеса». Сообщалось, что за размещение своего логотипа на заднем антикрыле гоночных болидов «Феррари» Velas ежегодно платил ей по $ 30 млн.

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