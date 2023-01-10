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1 час назад

Испанского мотоциклиста Барреду Борта доставили в больницу после аварии на ралли "Дакар"

ТАССиещё 1

ТАСС, 10 января. Испанский мотоциклист Хоан Барреда Борт был доставлен в больницу после падения на девятом этапе ралли-рейда "Дакар". Об этом во вторник сообщает пресс-служба соревнований.

Гонщика "Дакар" доставили в больницу после аварии
Фото: ТАССТАСС

Инцидент произошел на 16-м километре этапа. После аварии испанец пожаловался на боли в спине, затем он на вертолете был отправлен в больницу Эр-Рияда.

Перед началом девятого этапа "Дакара" 39-летний Барреда Борт занимал восьмое место в зачете мотоциклистов. В прошлом году испанец показал итоговый пятый результат, выиграв два этапа.

Ралли "Дакар" 2023 года завершится 15 января.

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