Гонщика "Дакар" доставили в больницу после аварии

ТАСС, 10 января. Испанский мотоциклист Хоан Барреда Борт был доставлен в больницу после падения на девятом этапе ралли-рейда "Дакар". Об этом во вторник сообщает пресс-служба соревнований.

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Инцидент произошел на 16-м километре этапа. После аварии испанец пожаловался на боли в спине, затем он на вертолете был отправлен в больницу Эр-Рияда.

Перед началом девятого этапа "Дакара" 39-летний Барреда Борт занимал восьмое место в зачете мотоциклистов. В прошлом году испанец показал итоговый пятый результат, выиграв два этапа.