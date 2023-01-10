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1 час назад

Льюис Хэмилтон показал актуальную физическую форму, снявшись с голым торсом. Фото

Чемпионат.comиещё 1

Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежей фотографией, на которой демонстрируется его физическая форма.

Льюис Хэмилтон показал актуальную физическую форму, снявшись с голым торсом. Фото
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, минувший сезон Формулы-1 Хэмилтон завершил на шестом месте в общем зачёте пилотов. В активе британского гонщика было 240 очков.

Соцсети

Победителем стал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал вторым подряд. За время сезона-2022 Макс набрал 454 балла. Товарищ Хэмилтона по команде, Джордж Расселл, набрал 275 баллов, закончив сезон на четвёртой позиции. В сезоне-2022 Льюис впервые в карьере не выиграл ни одной гонки за год.

Автоспорт,Макс Ферстаппен,Льюис Хэмилтон,
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