Льюис Хэмилтон показал актуальную физическую форму, снявшись с голым торсом. Фото

Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежей фотографией, на которой демонстрируется его физическая форма.

Победителем стал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал вторым подряд. За время сезона-2022 Макс набрал 454 балла. Товарищ Хэмилтона по команде, Джордж Расселл, набрал 275 баллов, закончив сезон на четвёртой позиции. В сезоне-2022 Льюис впервые в карьере не выиграл ни одной гонки за год.