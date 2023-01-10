Гонщик "Дакар" потребовал развернуть больничный вертолёт, чтобы продолжить этап «Дакара»

Испанский гонщик Карлос Сайнс-старший, который на вертолёте направлялся в госпиталь, потребовал развернуть летательное средство, чтобы вернуться на место аварии. Об этом информирует пресс-служба «Дакара».

Напомним, экипаж гонщика перевернулся на девятом этапе ралли-марафона «Дакар». После этого Сайнс почувствовал боль в спине. Для прохождения медобследования он должен был прибыть в госпиталь Эр-Рияда. В пути Карлос понял, что хочет и может продолжать заезд.