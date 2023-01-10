Лёб победил на девятом этапе «Дакара» в классе легковых машин

Французский гонщик Себастьян Лёб (Prodrive) стал победителем девятого этапа ралли-рейда «Дакар»-2023 в классе легковых машин. Гонки проходят в Саудовской Аравии.

Фото: Betassist Betassist

Второй результат в классе легковых машин на девятом этапе показал Вайдотас Жала (Provide). В тройке финишировал Герлен Шишери (Prodrive).

Карлос Сайнс, которого перед стартом соревнований считали одним из фаворитов, стал попал в аварию. Нассер Аль-Аттия (Toyota) показал девятый результат.

Внедорожники. Положение после девятого этапа

Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 34:19.20; Лукас Мораес (Toyota) +1:21.57; Себастьен Лёб (Prodrive) +1:40.58.