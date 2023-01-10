Лёб победил на девятом этапе «Дакара» в классе легковых машин

Французский гонщик Себастьян Лёб (Prodrive) стал победителем девятого этапа ралли-рейда «Дакар»-2023 в классе легковых машин. Гонки проходят в Саудовской Аравии.
Второй результат в классе легковых машин на девятом этапе показал Вайдотас Жала (Provide). В тройке финишировал Герлен Шишери (Prodrive).
Карлос Сайнс, которого перед стартом соревнований считали одним из фаворитов, стал попал в аварию. Нассер Аль-Аттия (Toyota) показал девятый результат.
Внедорожники. Положение после девятого этапа
Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 34:19.20; Лукас Мораес (Toyota) +1:21.57; Себастьен Лёб (Prodrive) +1:40.58.
Российская гоночная команда «КАМАЗ-мастер», 19-кратный победитель самого престижного в мире ралли-рейда «Дакар», отказалась от участия в гонке в 2023 году. Организаторы гонки потребовали от российских спортсменов подписать анкету Международной автомобильной федерации, которая осуждает специальную военную операцию России на Украине.