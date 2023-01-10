Сын Хуана Пабло Монтойи стал юниором «Ред Булл». Фото

Сын знаменитого гонщика Хуана Пабло Монтойи Себастьян Монтойя стал юниором «Ред Булл». Об этом он рассказал на своей странице в социальных сетях, разместив соответствующий пост. «Рад сообщить, что теперь я являюсь участником юниорской программы «Ред Булл». Отныне мы будем работать вместе для достижения конечной цели – Формулы-1», — написал Себастьян.