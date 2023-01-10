Главы команд Формулы 1 высказались о виновниках жёлтых и красных флагов

Руководители команд Формулы 1 предложили свои решения проблемы, когда из-за чьей-то оплошности квалификационные сессии прерываются жёлтыми или красными флагами, из-за чего другие пилоты не могут завершить свои быстрые круги.

Подобные ситуации часто возникают в чемпионате мира. Но, в отличие от некоторых других гоночных серий, виновники нейтрализации квалификации ответственности не несут и иногда даже могут пройти в следующие сегменты или показать результат лучший, чем у тех, кому они помешали. Такое положение вещей не устраивает ни гонщиков, ни руководителей команд.