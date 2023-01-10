Главы команд Формулы 1 высказались о виновниках жёлтых и красных флагов

Руководители команд Формулы 1 предложили свои решения проблемы, когда из-за чьей-то оплошности квалификационные сессии прерываются жёлтыми или красными флагами, из-за чего другие пилоты не могут завершить свои быстрые круги.
Подобные ситуации часто возникают в чемпионате мира. Но, в отличие от некоторых других гоночных серий, виновники нейтрализации квалификации ответственности не несут и иногда даже могут пройти в следующие сегменты или показать результат лучший, чем у тех, кому они помешали. Такое положение вещей не устраивает ни гонщиков, ни руководителей команд.
«Хорошее решение есть в других видах автоспорта. Вы просто теряете свой быстрейший круг в сессии. Поскольку вы испортили чей-то круг, я думаю, что это простое решение, и его можно реализовать сразу же», – цитирует RacingNews365 главу McLaren Зака Брауна.
Своё решение предложил и Лоран Росси.
«Возможно, можно было бы продлевать сессию на дополнительный круг или два, чтобы у остальных была возможность завершить быстрые круги, не налагая какие-либо штрафы на виновников жёлтых или красных флагов. Нам нужно тщательно всё обдумать, мы не должны слишком торопиться с осуждением гонщика или команды», – сказал глава компании Alpine.