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1 час назад

Российского дрифтера не допустили к участию в чемпионате Омана

autosport.com.ru

Известный российский пилот, участник RDS GP, основатель команды Fresh Auto Drift Денис Мигаль оказался в центре международного скандала в Омане. Организаторы местного чемпионата Oman International Drift Championship (OIDC) отказали спортсмену в участии, причём поводом стала ошибка самих устроителей первенства.

Российского дрифтера не допустили к участию в чемпионате Омана
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Ожидалось, что россиянин на своей BMW 3 Series по прозвищу «Автобосс» станет одним из пилотов главного дрифт-турнира в Омане, но в последний момент ситуация поменялась. Автомобильная ассоциация Омана (OAA), под эгидой которой проходит OIDC, аннулировала заявку спортсмена, несмотря на готовность выступать в статусе нейтрального атлета.

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«Мы всегда хотели, чтобы наша команда была представлена на международном уровне. Несколько месяцев назад было принято решение двигаться в сторону ближневосточной дрифт-сцены и, соответственно, был выбран Оман, поскольку это крупнейший в этом регионе чемпионат по дрифту. До Омана мы выступали в Объединённых Арабских Эмиратах, причём сразу в двух сериях — Grassroot Drift Сhampionship для машин со стоковыми моторами и профессиональной серии Emirates Drift Championship. После этого планировалось участие уже в Oman International Drift Championship непосредств

Изначально организаторы не предъявляли никаких требований относительно национальности, но потом попросили нас выступать под нейтральным флагом — мы согласились на это, для нас это не составляло проблем. Но затем возникла ошибка со стороны организаторов, которые, несмотря на нашу готовность ехать под нейтральным флагом, в списке пилотов около моего имени поставили флаг России. Это была именно техническая ошибка SMM-команды чемпионата, которую они исправили, заменив триколор на флаг чёрного цвета.

Но этого было достаточно, чтобы спровоцировать бурную реакцию аудитории. Комментарии к опубликованному в социальных сетях списку участников появились и были они негативными. В итоге под давлением интернет-аудитории устроители Oman International Drift Championship вообще вычеркнули нас из числа пилотов, участвующих в турнире. Официально своё решение организаторы чемпионата никак не объясняют — нам просто отправили письмо с извинениями, что мы, к сожалению, не сможем принять участие в серии. Но это не официальный документ, а просто частное письмо на имя пилота.

Пока мы работаем над тем, чтобы найти выход из сложившейся ситуации и, возможно, перезаявиться в Oman International Drift Championship, но это вопрос открытый. На данный момент добавить что-то к тому, что уже известно, сложно. Но от своих международных планов, несмотря на сложившуюся ситуацию, мы не отказываемся и планируем постепенно развиваться», — рассказал Денис Мигаль в беседе с AUTOSPORT.com.ru.

Отметим, что правила Международной автомобильной федерации FIA, частью которой является Автомобильная ассоциация Омана, не запрещают участвовать в официальных соревнованиях пилотам из России в статусе нейтрального атлета без демонстрации национальных символов.

Автоспорт,Emirates,
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