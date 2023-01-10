В ФИА рассматривают расширение Формулы-1 до 12 команд

«В целом, если мы посмотрим на устойчивость Формулы-1, мы должны открыть ее для других брендов. У нас может быть до 12 команд на стартовой решетке.



Я не вижу причин, по которым мы не должны приветствовать новые команды, особенно американцев. В этом году мы уже провели там три гонки. Мы приветствуем любое предложение стать одной из 12 команд. Мы принимаем хорошие команды, даже если они небольшие, как в случае с «Хаасом», — приводит слова бен Сулайема RaceFans.