Российский гонщик оказался в центре скандала в Омане

Российский пилот Денис Мигаль оказался в центре международного скандала в Омане. Организаторы чемпионата Oman International Drift Championship вычеркнули спортсмена из списка участников. Об этом пишет портал Autosport.

Фото: соцсети соцсети

Отмечается, что Мигаль является участником RDS GP, основателем команды Fresh Auto Drift. На международных соревнованиях он выступает на BMW 3 Series по прозвищу «Автобосс».

Гонщик пояснил, что стремится вывести команду на международный уровень. В частности, на ближневосточную дрифт-сцену.

В рамках стратегии развития российские дрифтеры выступили в ОАЭ, в сериях Grassroot Drift Сhampionship для машин со стоковыми моторами и профессиональной серии Emirates Drift Championship.

После этого было принято решение участвовать в Oman International Drift Championship непосредственно в Омане.

По словам Мигаля, организаторы попросили российскую команду выступить под нейтральным флагом. Гонщики согласились на это, но кто-то из SMM-команды чемпионата поставил напротив фамилии спортсмена российский флаг.

Пользователи интернета крайне жестко отреагировали на появление россиянина в списке участников. Они оставили на странице чемпионата большое количество негативных комментариев.