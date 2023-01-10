Российский гонщик оказался в центре скандала в Омане

Российский пилот Денис Мигаль оказался в центре международного скандала в Омане. Организаторы чемпионата Oman International Drift Championship вычеркнули спортсмена из списка участников. Об этом пишет портал Autosport.
Отмечается, что Мигаль является участником RDS GP, основателем команды Fresh Auto Drift. На международных соревнованиях он выступает на BMW 3 Series по прозвищу «Автобосс».
Гонщик пояснил, что стремится вывести команду на международный уровень. В частности, на ближневосточную дрифт-сцену.
В рамках стратегии развития российские дрифтеры выступили в ОАЭ, в сериях Grassroot Drift Сhampionship для машин со стоковыми моторами и профессиональной серии Emirates Drift Championship.
После этого было принято решение участвовать в Oman International Drift Championship непосредственно в Омане.
По словам Мигаля, организаторы попросили российскую команду выступить под нейтральным флагом. Гонщики согласились на это, но кто-то из SMM-команды чемпионата поставил напротив фамилии спортсмена российский флаг.
Пользователи интернета крайне жестко отреагировали на появление россиянина в списке участников. Они оставили на странице чемпионата большое количество негативных комментариев.
В итоге, организаторы вычеркнули россиян из списка участников. Официальных извинений и объяснений до сих пор не последовало, уточняет портал.