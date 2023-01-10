Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+8° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
1 час назад

Российский гонщик оказался в центре скандала в Омане

Илья Родин

Российский пилот Денис Мигаль оказался в центре международного скандала в Омане. Организаторы чемпионата Oman International Drift Championship вычеркнули спортсмена из списка участников. Об этом пишет портал Autosport.

Российский гонщик оказался в центре скандала в Омане
Фото: соцсетисоцсети

Отмечается, что Мигаль является участником RDS GP, основателем команды Fresh Auto Drift. На международных соревнованиях он выступает на BMW 3 Series по прозвищу «Автобосс».

Гонщик пояснил, что стремится вывести команду на международный уровень. В частности, на ближневосточную дрифт-сцену.

В рамках стратегии развития российские дрифтеры выступили в ОАЭ, в сериях Grassroot Drift Сhampionship для машин со стоковыми моторами и профессиональной серии Emirates Drift Championship.

После этого было принято решение участвовать в Oman International Drift Championship непосредственно в Омане.

По словам Мигаля, организаторы попросили российскую команду выступить под нейтральным флагом. Гонщики согласились на это, но кто-то из SMM-команды чемпионата поставил напротив фамилии спортсмена российский флаг.

Пользователи интернета крайне жестко отреагировали на появление россиянина в списке участников. Они оставили на странице чемпионата большое количество негативных комментариев.

В итоге, организаторы вычеркнули россиян из списка участников. Официальных извинений и объяснений до сих пор не последовало, уточняет портал.

Автоспорт,Emirates,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители