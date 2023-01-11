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1 час назад

Гонщик Лопрайс впервые высказался о своем смертельном наезде на зрителя на «Дакаре»

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Чешский пилот Алеш Лопрайс, который во вторник на своем Praga совершил смертельный наезд на зрителя во время девятого этапа ралли марафон «Дакар», заявил, что «ужасно сожалеет» по поводу инцидента. В соцсетях распространяется видеоролик, на котором видно, как зритель оказался на пути у многотонного автомобиля и вне зоны видимости экипажа под номером 508, приземлившегося с дюны на человека. Итальянский болельщик был отправлен в больницу после инцидента на дюне, но скончался во время эвакуации. — Мы узнали об этом, когда приехали в бивуак. Мы уже собирались лечь, когда комиссары вытащили нас, сказав, что у них есть запись о том, что мы сбили мужчину, который пытался сделать фото где то за дюной. Он получил травму, а через два часа почувствовал тошноту и сердечный приступ во время транспортировки в больницу. Итак… Человеческая жизнь угасла. Я делал свою работу, крутил баранку. Должен сказать, что я совершенно не знал о случившемся. Никто из экипажа не знал. Однако у нас есть видео, подтверждающие это. Этот мужчина был итальянцем, он приехал посмотреть «Дакар» и, к сожалению, нашел там место под дюной, и мы его вообще не заметили. Ни один из нас. На этом я хотел бы выразить свои соболезнования его семье, близким и друзьям. Мне ужасно жаль, и это будет со мной до конца моей жизни, — сказал Лопрайс в видео, которое он опубликовал в соцсети. Лопрайс, которому 10 января исполнилось 43 года, является лидером зачета грузовиков после девяти этапов «Дакара». Чех опережает голландца Януса ван Кастерена на 26 минут 54 секунды. «Дакар» проходит в Саудовской Аравии с 31 декабря по 15 января. Десятый этап ралли марафона состоится в среду.

Автоспорт,Алеш Лопрайс,
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