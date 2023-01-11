Гонщик Лопрайс впервые высказался о своем смертельном наезде на зрителя на «Дакаре»

Чешский пилот Алеш Лопрайс, который во вторник на своем Praga совершил смертельный наезд на зрителя во время девятого этапа ралли марафон «Дакар», заявил, что «ужасно сожалеет» по поводу инцидента. В соцсетях распространяется видеоролик, на котором видно, как зритель оказался на пути у многотонного автомобиля и вне зоны видимости экипажа под номером 508, приземлившегося с дюны на человека. Итальянский болельщик был отправлен в больницу после инцидента на дюне, но скончался во время эвакуации. — Мы узнали об этом, когда приехали в бивуак. Мы уже собирались лечь, когда комиссары вытащили нас, сказав, что у них есть запись о том, что мы сбили мужчину, который пытался сделать фото где то за дюной. Он получил травму, а через два часа почувствовал тошноту и сердечный приступ во время транспортировки в больницу. Итак… Человеческая жизнь угасла. Я делал свою работу, крутил баранку. Должен сказать, что я совершенно не знал о случившемся. Никто из экипажа не знал. Однако у нас есть видео, подтверждающие это. Этот мужчина был итальянцем, он приехал посмотреть «Дакар» и, к сожалению, нашел там место под дюной, и мы его вообще не заметили. Ни один из нас. На этом я хотел бы выразить свои соболезнования его семье, близким и друзьям. Мне ужасно жаль, и это будет со мной до конца моей жизни, — сказал Лопрайс в видео, которое он опубликовал в соцсети. Лопрайс, которому 10 января исполнилось 43 года, является лидером зачета грузовиков после девяти этапов «Дакара». Чех опережает голландца Януса ван Кастерена на 26 минут 54 секунды. «Дакар» проходит в Саудовской Аравии с 31 декабря по 15 января. Десятый этап ралли марафона состоится в среду.