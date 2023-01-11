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1 час назад

Лидер «Дакара» в классе грузовиков насмерть сбил болельщика

Betassist

Грузовик команды «Прага» под управлением чешского пилота Алеша Лопрайса накануне, 10 января, попал в страшную аварию. Лидер ралли-марафона «Дакар» в классе грузовиков во время девятого этапа соревнований совершил наезд на зрителя.

Лидер «Дакара» в классе грузовиков насмерть сбил болельщика
Фото: BetassistBetassist

В сети интернет распространяется видео, на котором отчётливо видно, как болельщик оказался на пути у грузовика и вне зоны видимости экипажа под номером 508,под которым и пилотирует Лапрайс. В итоге автомобиль совершил приземление с дюны прямо на человека.

Примечательно, что Алексу Лопрайсу 10 января исполнилось 43 года. Чех остается лидером общего «Дакара» среди грузовых машин. Он опережает ближайшего преследователя — голландца Януса ван Кастерена — на 26 минут 54 секунды.

Отметим, что в 2019 году экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова после наезда на зрителя, бросившегося под машину и сломавшего ногу, получил дисквалификацию от организаторов «Дакара».

Автоспорт,Андрей Каргинов,
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