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1 час назад

Алеш Лопрайс сделал заявление после смертельного наезда на зрителя на «Дакаре»

Чемпионат.com

Чешский гонщик Алеш Лопрайс разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о трагическом инциденте, случившемся на ралли-рейде «Дакар»-2023. Во время соревнований Лопрайс наехал на зрителя, из-за чего тот погиб.

Чешский гонщик сделал заявление после смертельного наезда на зрителя на «Дакаре»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Мы уже легли спать, но тут комиссары нас разбудили, сказав, что у них есть видеозапись нашего наезда на человека. Всё это случилось по ошибке. Человек пытался сфотографировать даму под дюной. Он оказался травмирован, а во время транспортировки в госпиталь у него случился сердечный приступ. Человеческая жизнь была уничтожена и де-факто моими действиями. Но я должен сказать, что не знал об этом. Никто из экипажа не знал. У нас есть бортовые и внешние видеокамеры, чтобы доказать это. Однако это не изменит того факта, что человеческая жизнь угасла. Это был итальянец, но я пока даже не знаю его имени. 69-летний болельщик, который приехал, чтобы посмотреть «Дакар». Хочу выразить самые искренние соболезнования его семье и друзьям. Этот трагичный инцидент будет преследовать меня до конца жизни», — сказал Лопрайс.

Автоспорт,Алеш Лопрайс,
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