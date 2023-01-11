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1 час назад

Лидер «Дакара» снялся с гонки после смертельного случая

Елена Прошина

После смертельного инцидента во время девятого этапа ралли-марафона «Дакар» чешский гонщик Алеш Лопрайс принял решение сняться с дальнейших соревнований. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Motorsport.

Лидер «Дакара» снялся с ралли после смертельного наезда на зрителя
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Трагедия произошла 10 января на этапе между Эр-Риядом и Харадом. Грузовик Лопрайса наехал на итальянского зрителя после преодоления дюны. Пострадавший был эвакуирован на вертолете, однако по пути в больницу скончался.

«У меня очень плохие новости. В бивуаке мне сказали, что это произошло в конце девятого этапа. Мы уже были в постели, но стюарды "Дакара" показали мне видео инцидента, что мы сбили человека, который делал фотографии "Дамы" (прозвище грузовика чеха) под дюной. Он получил травмы, а во время транспортировки в больницу у него случился сердечный приступ», - сказал Лопрайс.

По его слова, трагедия произошла из-за его действий, т.к. он был за рулем. Однако никто из экипажа не знал о случившемся, это могут доказать бортовые и внешние видеокамеры.

«Однако это не изменит того факта, что человеческая жизнь угасла. Я не знаю, как его зовут, потому что продолжается расследование. Ему было 69 лет. Мне очень жаль. Этот инцидент будет у меня перед глазами всю мою жизнь», - рассказал гонщик.

Напомним, после девяти этапов Лопрайс лидировал в зачете грузовиков на ралли. В день инцидента ему исполнилось 43 года.

Автоспорт,Алеш Лопрайс,
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