Лидер «Дакара» снялся с ралли после смертельного наезда на зрителя

«У меня очень плохие новости. В бивуаке мне сказали, что это произошло в конце девятого этапа. Мы уже были в постели, но стюарды "Дакара" показали мне видео инцидента, что мы сбили человека, который делал фотографии "Дамы" (прозвище грузовика чеха) под дюной. Он получил травмы, а во время транспортировки в больницу у него случился сердечный приступ», - сказал Лопрайс.