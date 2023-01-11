Лидер «Дакара» снялся с ралли после смертельного наезда на зрителя

После смертельного инцидента во время девятого этапа ралли-марафона «Дакар» чешский гонщик Алеш Лопрайс принял решение сняться с дальнейших соревнований. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Motorsport.
Трагедия произошла 10 января на этапе между Эр-Риядом и Харадом. Грузовик Лопрайса наехал на итальянского зрителя после преодоления дюны. Пострадавший был эвакуирован на вертолете, однако по пути в больницу скончался.
«У меня очень плохие новости. В бивуаке мне сказали, что это произошло в конце девятого этапа. Мы уже были в постели, но стюарды "Дакара" показали мне видео инцидента, что мы сбили человека, который делал фотографии "Дамы" (прозвище грузовика чеха) под дюной. Он получил травмы, а во время транспортировки в больницу у него случился сердечный приступ», - сказал Лопрайс.
По его слова, трагедия произошла из-за его действий, т.к. он был за рулем. Однако никто из экипажа не знал о случившемся, это могут доказать бортовые и внешние видеокамеры.
«Однако это не изменит того факта, что человеческая жизнь угасла. Я не знаю, как его зовут, потому что продолжается расследование. Ему было 69 лет. Мне очень жаль. Этот инцидент будет у меня перед глазами всю мою жизнь», - рассказал гонщик.
Напомним, после девяти этапов Лопрайс лидировал в зачете грузовиков на ралли. В день инцидента ему исполнилось 43 года.