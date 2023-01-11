Назван резервный пилот «Феррари» на четырех Гран-при 2023 года

Роберт Шварцман должен разделить обязанности резервного гонщика «Феррари» с Антонио Джовинацци.

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В 2022 году Джовинацци был запасным Скудерии в «Ф-1» наряду с пилотом «Хааса» Миком Шумахером. Мик покинул американскую команду по окончании сезона и стал резервистом «Мерседеса». Шварцман же выполнял обязанности тест-пилота и гонщика по развитию.

В ближайшем сезоне Антонио будет представлять «Феррари» в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) в классе гиперкаров. Четыре гонки WEC пересекаются с этапами «Ф-1». По информации Autosport, на Гран-при Саудовской Аравии, Азербайджана, Великобритании и Сан-Паулу место резервного пилота должен занять Шварцман.