Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
-1° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
18 минут назад

Шварцман будет резервным пилотом «Феррари» на четырех Гран-при 2023 года (Autosport)

Sports.ru

Роберт Шварцман должен разделить обязанности резервного гонщика «Феррари» с Антонио Джовинацци.

Назван резервный пилот «Феррари» на четырех Гран-при 2023 года
Фото: Sports.ruSports.ru

В 2022 году Джовинацци был запасным Скудерии в «Ф-1» наряду с пилотом «Хааса» Миком Шумахером. Мик покинул американскую команду по окончании сезона и стал резервистом «Мерседеса». Шварцман же выполнял обязанности тест-пилота и гонщика по развитию.

В ближайшем сезоне Антонио будет представлять «Феррари» в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) в классе гиперкаров. Четыре гонки WEC пересекаются с этапами «Ф-1». По информации Autosport, на Гран-при Саудовской Аравии, Азербайджана, Великобритании и Сан-Паулу место резервного пилота должен занять Шварцман.

Роберт дебютировал в практиках «Ф-1» в прошлом году и провел тесты F1-75 по окончании сезона. Кроме того, российский пилот опробовал машину «Индикара» – предполагается, что в 2024 году он может начать выступления за «Чип Гэнасси».

Автоспорт,Мик Шумахер,Антонио Джовинацци,Роберт Шварцман,Ferrari,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители