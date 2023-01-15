Жан Алези: Нас ждёт противостояние Ньюи и Ferrari

«Если объективно оценивать расстановку сил, то решающий фактор – Эдриан Ньюи. С тех пор, как в Формуле 1 изменили регламент, и инженеры получили больше свободы, Ньюи изменил ситуацию.



Он был решающим фактором в прошлом году, поскольку как никто другой помог своей команде в модернизации машины по ходу сезона. Это были небольшие доработки, но их оказалось достаточно, чтобы получить преимущество. Именно поэтому я не считаю, что в новом сезоне нас ждёт противостояние Макса Ферстаппена и Шарля Леклера – нас ждёт противостояние Ньюи и Ferrari.



Если он снова придумает шедевр, то всем остальным придётся тяжело. С другой стороны, если машина Red Bull окажется ненадёжной, то это может на многое повлиять. В любом случае, хорошо это или плохо, но фактор Ньюи – фундаментальный для победы или поражения.



Я думаю, что у Ferrari будут двое соперников. Во-первых, Red Bull – абсолютные лидеры Формулы 1. Во-вторых, Mercedes. По ходу прошлого года команда становилась сильнее, и Джордж Расселл победил в Бразилии. Не думаю, что они второй раз подряд допустят ошибку при проектировании машины».