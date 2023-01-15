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1 час назад

Жан Алези: Нас ждёт противостояние Ньюи и Ferrari

F1News.ruиещё 2

Бывший гонщик Ferrari Жан Алези дал прогноз на новый сезон. Он считает, что главными соперниками Скудерии в 2023-м будут Red Bull Racing и Mercedes, а решающим фактором в борьбе за титул окажутся опыт и умения технического директора команды из Милтон-Кинса Эдриана Ньюи.

Жан Алези: Нас ждёт противостояние Ньюи и Ferrari
Фото: F1News.ruF1News.ru

Жан Алези:

«Если объективно оценивать расстановку сил, то решающий фактор – Эдриан Ньюи. С тех пор, как в Формуле 1 изменили регламент, и инженеры получили больше свободы, Ньюи изменил ситуацию.

Он был решающим фактором в прошлом году, поскольку как никто другой помог своей команде в модернизации машины по ходу сезона. Это были небольшие доработки, но их оказалось достаточно, чтобы получить преимущество. Именно поэтому я не считаю, что в новом сезоне нас ждёт противостояние Макса Ферстаппена и Шарля Леклера – нас ждёт противостояние Ньюи и Ferrari.

Если он снова придумает шедевр, то всем остальным придётся тяжело. С другой стороны, если машина Red Bull окажется ненадёжной, то это может на многое повлиять. В любом случае, хорошо это или плохо, но фактор Ньюи – фундаментальный для победы или поражения.

Я думаю, что у Ferrari будут двое соперников. Во-первых, Red Bull – абсолютные лидеры Формулы 1. Во-вторых, Mercedes. По ходу прошлого года команда становилась сильнее, и Джордж Расселл победил в Бразилии. Не думаю, что они второй раз подряд допустят ошибку при проектировании машины».

Автоспорт,Формула-1,Жан Алези,Эдриан Ньюи,Шарль Леклер,Макс Ферстаппен,Ferrari,
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