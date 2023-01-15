Двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен снялся с дистанции виртуального Ле-Мана и раскритиковал организаторов гонки за постоянные технические проблемы с серверами. Гонщик Red Bull Racing пообещал больше не будет участвовать в виртуальных гонках.

Фото: F1News.ru F1News.ru

За семь часов до финиша виртуального суточного марафона Макс Ферстаппен лидировал в гонке, на минуту опережая второй экипаж своей команды Redline. Однако из-за проблем с подключением Ферстаппен на какое-то время оказался вне игры, а после восстановления соединения опустился на 17-ю строчку с отставанием в полтора круга.

Через полтора часа у Ферстаппена вновь повторились проблемы с подключением, после которых Макс решил сняться с дистанции. Проблемы с подключением помешали не только Ферстаппену – с такими же проблемами сталкивались и другие участники гонки. Более того, организаторы дважды останавливали заезд красными флагами из-за проблем с «безопасностью серверов».

Комментируя во время стрима своё решение сняться с дистанции, Макс Ферстаппен не скупился на критику организаторов: «Они даже не контролируют собственную игру! Я уже третий раз вылетаю во время гонки. Это был последний раз, когда я участвовал в чём-то подобном. Какой вообще в этом смысл?

Я готовился пять месяцев, пытался выиграть чемпионат, пытался выиграть гонку, а происходят такие вещи. Организаторы дважды прерывали гонку красными красными флагами, они решили отменить дождевую погоду, поскольку обрывы соединения могли быть связаны с ней, но обрывы всё равно продолжались и в какой-то момент задели нас.