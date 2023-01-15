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1 час назад

Льюис Хэмилтон подпишет новый двухлетний контракт с «Мерседесом»

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Семикратный чемпион Формулы-1 британский пилот Льюис Хэмилтон близок к подписанию нового контракта с «Мерседесом», сообщает французское издание Sportune. По данным источника, уже в ближайшее время Хэмилтон подпишет новое соглашение с командой. Оно будет заключено на два года.

Льюис Хэмилтон подпишет новый двухлетний контракт с «Мерседесом»
Фото: BetassistBetassist

Нынешнее соглашение Хэмилтона истекает в конце 2023 года. По нему он получает $ 38 млн в год. Новый контракт предполагает увеличение зарплаты британца до $ 49 млн.

Кроме того, в соглашении будет прописан бонус за победу в чемпионате. В этом случае Льюис получит ещё $ 27 млн.

Более того, в «Мерседесе» рассчитывают, что стороны продолжат сотрудничество с Хэмилтоном и после завершения его карьеры.

Автоспорт,Льюис Хэмилтон,
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