Льюис Хэмилтон подпишет новый двухлетний контракт с «Мерседесом»

Семикратный чемпион Формулы-1 британский пилот Льюис Хэмилтон близок к подписанию нового контракта с «Мерседесом», сообщает французское издание Sportune. По данным источника, уже в ближайшее время Хэмилтон подпишет новое соглашение с командой. Оно будет заключено на два года.

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Нынешнее соглашение Хэмилтона истекает в конце 2023 года. По нему он получает $ 38 млн в год. Новый контракт предполагает увеличение зарплаты британца до $ 49 млн.

Кроме того, в соглашении будет прописан бонус за победу в чемпионате. В этом случае Льюис получит ещё $ 27 млн.