RacingNews365: в новом сезоне спонсором Williams станет Gulf Oil

По информации издания RacingNews365, ссылающегося на собственные источники, о сотрудничестве двух легендарных брендов будет объявлено официально в ближайшее время. Нефтяники уже намекнули на своё возвращение в Формулу 1, опубликовав тизер с сообщением о грядущих «больших новостях Формулы 1 в ближайшее время».

Ранее Gulf Oil в чемпионате мира сотрудничала с другой британской командой, McLaren Racing. В рамках партнёрства, которое завершилось в конце 2022 года, на Гран При Монако сезона-2021 коллектив выставлял болиды в особой ливрее Gulf. Ожидается, что в новом сезоне машины Williams будут нести на себе каноничные оттенки на постоянной основе, но пока неизвестно, станут ли они доминирующими в ливрее или же в оранжево-голубой окрасят отдельные элементы болида.