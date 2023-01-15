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23 минуты назад

RacingNews365: в новом сезоне спонсором Williams станет Gulf Oil

autosport.com.ru

Американская нефтяная компания Gulf Oil собирается вернуться в чемпионат мира по автогонкам — культовые цвета оранжево-голубой ливреи в сезоне-2023 должны стать частью раскраски болидов британской команды Williams Racing.

RacingNews365: в новом сезоне спонсором Williams станет Gulf Oil
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

По информации издания RacingNews365, ссылающегося на собственные источники, о сотрудничестве двух легендарных брендов будет объявлено официально в ближайшее время. Нефтяники уже намекнули на своё возвращение в Формулу 1, опубликовав тизер с сообщением о грядущих «больших новостях Формулы 1 в ближайшее время».

Ранее Gulf Oil в чемпионате мира сотрудничала с другой британской командой, McLaren Racing. В рамках партнёрства, которое завершилось в конце 2022 года, на Гран При Монако сезона-2021 коллектив выставлял болиды в особой ливрее Gulf. Ожидается, что в новом сезоне машины Williams будут нести на себе каноничные оттенки на постоянной основе, но пока неизвестно, станут ли они доминирующими в ливрее или же в оранжево-голубой окрасят отдельные элементы болида.

Напомним, презентация команды Williams перед сезоном 2023 года состоится 6 февраля — в Великобритании пройдёт мероприятие, на котором коллектив покажет как минимум новую ливрею.

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