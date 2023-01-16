В Mercedes показали первые детали W14

До презентации новой машины Mercedes W14, которая запланирована на 15 февраля в Сильверстоуне, остаётся немногим больше четырёх недель, но команда уже начинает подогревать к ней интерес.
В понедельник пресс-служба Mercedes опубликовала несколько фотографий с базы в Брэкли, на которых можно увидеть отдельные детали машины 2023 года.
Разумеется, такие снимки не дают представления о том, как будет выглядеть новинка, да и вообще по ним трудно понять, какая часть машины изображена, но по сути это первые изображения W14, представленные публике.