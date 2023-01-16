В Mercedes показали первые детали W14

До презентации новой машины Mercedes W14, которая запланирована на 15 февраля в Сильверстоуне, остаётся немногим больше четырёх недель, но команда уже начинает подогревать к ней интерес.

Фото: F1News.ru F1News.ru

В понедельник пресс-служба Mercedes опубликовала несколько фотографий с базы в Брэкли, на которых можно увидеть отдельные детали машины 2023 года.

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