Дэвид Култхард предупредил Даниэля Риккардо

«Даниэль знает, что в прошлом году он не был похож на себя прежнего, – цитирует Дэвида PlanetF1. – Теперь он пытается восстановиться, он представляет отличный бренд. Он был одним из самых быстрых гонщиков, он оставил семью Red Bull, чтобы попытаться добиться успеха в другом месте, это не сработало, и