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57 минут назад

Дэвид Култхард предупредил Даниэля Риккардо

autosport.com.ru

Бывший пилот Формулы 1 Дэвид Култхард опасается, что карьера Даниэля Риккардо может завершиться, если у него ничего не получится в Red Bull Racing.

Дэвид Култхард предупредил Даниэля Риккардо
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

После сложного сезона 2022 года австралиец покинул McLaren и вернулся в Red Bull Racing, но в качестве резервного пилота. И теперь для него критически важно произвести хорошее впечатление на руководство коллектива из Милтон-Кинса, считает Култхард.

«Даниэль знает, что в прошлом году он не был похож на себя прежнего, – цитирует Дэвида PlanetF1. – Теперь он пытается восстановиться, он представляет отличный бренд. Он был одним из самых быстрых гонщиков, он оставил семью Red Bull, чтобы попытаться добиться успеха в другом месте, это не сработало, и

И если Даниэль сможет вернуться к тому, что обеспечивало ему успех в прошлом, тогда у него появится возможность вернуться и на стартовую решётку. В противном случае его карьера в Больших Призах может подойти к концу».

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