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1 час назад

Мик Шумахер показал детскую фотографию с отцом

Чемпионат.com

23-летний резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер разместил новый пост в социальных сетях, поделившись архивной фотографией, на которой он в джетстве сидит на руках у своего отца, Михаэля Шумахера.

Мик Шумахер показал детскую фотографию с отцом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Новое фото профиля», — подписал фотографию Мик.

Соцсети

Михаэль Шумахер дебютировал в Формуле-1 на Гран-при Бельгии 1991 года. Немец выступал в чемпионате мира до конца сезона-2006, а затем возобновил карьеру и провёл ещё три сезона в 2010-2012 годах, но завоевать восьмой чемпионский титул не сумел. С момента получения Михаэлем травмы информация о его состоянии здоровья поступает дозированно. Есть мнение, что Шумахер не прикован к постели. В СМИ также появлялась информация, что немец несколько раз посещал элитные клиники, где проходил лечение стволовыми клетками. В семье Шумахера эту информацию никак не комментировали.

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