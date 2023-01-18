FIA опубликовала карту чемпионата Европы по ралли без Крыма в составе Украины

Международная автомобильная федерация (FIA) опубликовала на своем официальном сайте карту чемпионата Европы по ралли, на которой в состав Украины не входит Крым.

Фото: газета.ру газета.ру

Соревнования разделены на восемь этапов и стартуют Гран-при Португалии 11 марта. Гонки также состоятся в Испании, Польше, Австрии, Швеции, Италии, Чехии и Венгрии.

Ранее стало известно, что FIA отказалась допускать российских автогонщиков к международным соревнованиям в случае отказа подписать документ с осуждением спецоперации на территории Украины. Из-за этого требования международной федерации россияне не смогли принять участие в ралли «Дакар».

Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Тем не менее в некоторых видах спорта российские спортсмены продолжают выступать под нейтральным флагом.