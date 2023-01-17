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50 минут назад

Сергей Карякин: «Хотелось бы вновь принять участие в «Дакаре». Но подписывать кабальные документы ФИА не буду»

Sports.ru

Российский гонщик Сергей Карякин рассказал, что в будущем хотел бы вернуться на «Дакар».

Карякин: «Хотелось бы вновь принять участие в «Дакаре»
Фото: Sports.ruSports.ru

При этом Карякин вновь подтвердил, что не собирается подписывать бумагу, составленную ФИА для всех российских и белорусских спортсменов.

«Мне бы очень хотелось вновь принять участие в «Дакаре». Но что есть, то есть. Я уже неоднократно говорил, что я не буду подписывать те кабальные документы, которые дают организаторы. Уверен, что они будут использовать их против нас. Мы родились в этой стране и нужно с ней оставаться», – рассказал Карякин.

Автоспорт,Сергей Карякин,
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