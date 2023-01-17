Льюис Хэмилтон может заключить контракт почти на € 400 млн

Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон получил от команды предложение нового контракта на 62 млн фунтов стерлингов за сезон (около € 70 миллионов). Об этом информирует Actualité du Sport Business par Sportune.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

При этом в новом соглашении не прописаны бонусные выплаты в размере € 25 миллионов за победу в чемпионате. Отмечается, что конктракт отчасти финансирует компания INEOS. По слухам нынешний контакт с британцем составляет € 45 млн плюс € 25 млн бонус за титул.

Сообщается также, что Хэмилтон может стать послом самой компании «Мерседес», заключив с ней десятилетний контракт. По сведениям источника, ежегодно по условиям соглашения Льюис будет получать € 25 млн в год.