Камазовец попал в список лучших гонщиков в истории «Дакар» по версии Жерара де Роя

«Три лучших пилота… Конечно же, мой отец. Думаю, он являлся примером для многих нынешних гонщиков, многих вдохновлял своими выступлениями. Ещё Карел Лопрайс. Конечно, номер один — Владимир Чагин, который выиграл множество «Дакаров». Карел выиграл немного меньше, но это тоже впечатляет. И вот эта тройка — мои фавориты», — заявил де Рой в интервью автору телеграм-канала Cross-Country Rally Светлане Амеличкиной.