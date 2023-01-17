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45 минут назад

Жерар де Рой назвал трёх лучших гонщиков в истории ралли «Дакар». Среди них есть камазовец

Чемпионат.com

Двукратный победитель ралли-марафона «Дакар» Жерар де Рой назвал трёх лучших, на его взгляд, гонщиков за всю историю ралли-рейдов. В свой список голландец включил представителей грузового зачёта.

Камазовец попал в список лучших гонщиков в истории «Дакар» по версии Жерара де Роя
Фото:  Чемпионат.com Чемпионат.com

«Три лучших пилота… Конечно же, мой отец. Думаю, он являлся примером для многих нынешних гонщиков, многих вдохновлял своими выступлениями. Ещё Карел Лопрайс. Конечно, номер один — Владимир Чагин, который выиграл множество «Дакаров». Карел выиграл немного меньше, но это тоже впечатляет. И вот эта тройка — мои фавориты», — заявил де Рой в интервью автору телеграм-канала Cross-Country Rally Светлане Амеличкиной.

Свой последний «Дакар» де Рой-младший провёл в 2019 году, после чего по совету врачей завершил спортивную карьеру из-за травмы спины.

Автоспорт,Владимир Чагин,
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