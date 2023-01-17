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1 час назад

Макс Ферстаппен: «Конкуренты будут стремиться нас догнать, но «Ред Булл» тоже не стоит на месте»

Sports.ru

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о шансах конкурентов догнать австрийскую команду в сезоне-2023.

Ферстаппен поделился мнением о шансах конкурентов догнать австрийскую команду
Фото: Sports.ruSports.ru

По словам Ферстаппена, отыгрывать стартовый гандикап всегда непросто – приведя в качестве примеру погоню «Ред Булл» за «Мерседесом» при предыдущем регламенте.

«Такое порой происходит, когда при смене технического регламента некоторым командам удается попасть в цель и все сделать правильно. А попав в цель и понимая, что именно вы делаете, дальше команде нужно лишь заниматься более или менее небольшими

Когда же команда ошибается и выбирает неправильную концепцию, вам приходится идти назад и изобретать все заново. В такой ситуации ты постоянно находишься позади и вынужден догонять.

Вы могли видеть это и на нашем примере – «Ред Булл» потребовалось несколько лет, чтобы в итоге все-таки бросить вызов «Мерседесу». У нас был не лучший двигатель, но когда мы разобрались с этой проблемой, мы смогли начать работу над машиной и в итоге собрали все воедино. Но у нас ушло на это несколько лет.

Возможно, с новым регламентом командам будет проще догонять, но отставание все равно есть. При этом в то время, когда конкуренты стремились нас догнать, мы тоже не стояли на месте. Так что нам нужно продолжать в том же духе, и я надеюсь, что в сезоне-2023 мы вновь продемонстрируем высокий уровень выступлений», – рассказал Ферстаппен.

Автоспорт,Макс Ферстаппен,
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