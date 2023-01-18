Гонщик Мазепин рассказал о своих дальнейших планах

"Я убежден: своим ремеслом обязательно нужно наслаждаться. Без этого не добиться успеха. В наше время трудно что-либо планировать, скажу честно. Сейчас я знаю, что буду точно продолжать развивать свой фонд и его комьюнити. От соревнований труднее отказаться, чем кажется. Поэтому планов однозначно много", - сказал Мазепин.