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1 час назад

Гонщик Мазепин рассказал о своих дальнейших планах

ТАССиещё 1

Российский гонщик Никита Мазепин планирует развивать свой фонд. Об этом он в среду сообщил "Спорт-Экспрессу".

Гонщик Мазепин рассказал о своих дальнейших планах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В марте прошлого года Мазепин объявил о создании фонда поддержки спортсменов, которые пострадали от политической ситуации.

"Я убежден: своим ремеслом обязательно нужно наслаждаться. Без этого не добиться успеха. В наше время трудно что-либо планировать, скажу честно. Сейчас я знаю, что буду точно продолжать развивать свой фонд и его комьюнити. От соревнований труднее отказаться, чем кажется. Поэтому планов однозначно много", - сказал Мазепин.

Мазепину 23 года, единственный сезон в "Формуле-1" он провел за команду "Хаас", лучшим его результатом является финиш на 14-м месте. 5 марта 2022 года "Хаас" объявил о расторжении контракта с Мазепиным из-за ситуации на Украине. В 2022 году Мазепин принял участие в ралли-рейде "Шелковый путь", где стал победителем в зачете мотовездеходов в составе команды Snag Racing Team.

Автоспорт,Никита Мазепин,
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