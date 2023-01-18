Motorsport «Хаас» отказывается выплачивать Мазепину долги по зарплате
Американская команда поступает максимально некрасиво.
Бывший пилот Формулы-1 россиянин Никита Мазепин рассказал о ходе судебного разбирательства по делу о невыплате «Хаасом» зарплаты. Американская команда задолжала 23-летнему пилоту полный оклад за прошлый сезон.
«Сейчас ничего конкретного сказать про судебное разбирательство я вам не могу. Я думаю, вы понимаете всю суть данного процесса», — приводит слова Мазепина «Спорт-экспресс».
«Хаас» весной 2022 года отказался выплатить Мазепину зарплату за период, в который гонщик находился в команде в 2022 году (с января по март).
«Хаас» расторг контракт с Мазепиным 5 марта. Данное решение было принято из-за политической ситуации на Украине. Примечательно, что американская команда разорвала контракт с титульным спонсором, российской компанией «Уралкалий», где заместителем председателя совета директоров является Дмитрий Мазепин, отец Никиты.