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1 час назад

«Хаас» отказывается выплачивать Мазепину долги по зарплате

Betassist

Motorsport «Хаас» отказывается выплачивать Мазепину долги по зарплате

«Хаас» отказывается выплачивать Мазепину долги по зарплате
Фото: betassist.rubetassist.ru

Американская команда поступает максимально некрасиво.

Бывший пилот Формулы-1 россиянин Никита Мазепин рассказал о ходе судебного разбирательства по делу о невыплате «Хаасом» зарплаты. Американская команда задолжала 23-летнему пилоту полный оклад за прошлый сезон.

«Сейчас ничего конкретного сказать про судебное разбирательство я вам не могу. Я думаю, вы понимаете всю суть данного процесса», — приводит слова Мазепина «Спорт-экспресс».

«Хаас» весной 2022 года отказался выплатить Мазепину зарплату за период, в который гонщик находился в команде в 2022 году (с января по март).

«Хаас» расторг контракт с Мазепиным 5 марта. Данное решение было принято из-за политической ситуации на Украине. Примечательно, что американская команда разорвала контракт с титульным спонсором, российской компанией «Уралкалий», где заместителем председателя совета директоров является Дмитрий Мазепин, отец Никиты.

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