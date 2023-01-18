Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+7° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
1 час назад

«Ред Булл» назвал своих молодых пилотов на 2023 год. Шестеро поедут в Формуле-2

Чемпионат.com

Пресс-служба австрийской команды «Ред Булл» представила список молодых пилотов, которые будут выступать в её составе в 2023 году в различных гоночных сериях.

«Ред Булл» назвал своих молодых пилотов на 2023 год. Шестеро поедут в Формуле-2
Фото: кадр из видеокадр из видео

В список вошли Лиам Лоусон (20 лет, Супер Формула), Джек Кроуфорд (17 лет, Формула-2 и Formula Regional Middle East), Исаак Хаджар (18 лет, Формула-2), Деннис Хаугер (19 лет, Формула-2), Аюму Иваса (21 год, Формула-2), Саута Арао (17 лет, Британская Формула-3), Арвид Линдблад (15 лет, Итальянская Формула-4), Энцо Фиттипальди (21 год, Формула-2), Зейн Мэлоуни (19 лет, Формула-2), Себастьян Монтойя (17 лет, Формула-3), Энцо Дилиньи (14 лет, Испанская Формула-4) и Энцо Тарнваничкул (13 лет, Karting – FIA European & World Championships).

Автоспорт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители