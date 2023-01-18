«Ред Булл» назвал своих молодых пилотов на 2023 год. Шестеро поедут в Формуле-2

Пресс-служба австрийской команды «Ред Булл» представила список молодых пилотов, которые будут выступать в её составе в 2023 году в различных гоночных сериях.

В список вошли Лиам Лоусон (20 лет, Супер Формула), Джек Кроуфорд (17 лет, Формула-2 и Formula Regional Middle East), Исаак Хаджар (18 лет, Формула-2), Деннис Хаугер (19 лет, Формула-2), Аюму Иваса (21 год, Формула-2), Саута Арао (17 лет, Британская Формула-3), Арвид Линдблад (15 лет, Итальянская Формула-4), Энцо Фиттипальди (21 год, Формула-2), Зейн Мэлоуни (19 лет, Формула-2), Себастьян Монтойя (17 лет, Формула-3), Энцо Дилиньи (14 лет, Испанская Формула-4) и Энцо Тарнваничкул (13 лет, Karting – FIA European & World Championships).