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52 минуты назад

Шварцман больше не является членом Академии «Феррари»

Чемпионат.com

«Феррари» опубликовала обновлённый список участников своей Академии, в который не вошёл российский гонщик Роберт Шварцман.

«Феррари» убрала российского гонщика из своей академии
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Тем не менее это не означает, что Шварцман покидает «Феррари». Ранее сообщалось, что он должен стать одним из двух резервных гонщиков команды.

По ходу минувшего сезона Роберт Шварцман работал на симуляторе на базе команды и дважды выходил на свободную тренировку, по одному разу заменив Карлоса Сайнса и Шарля Леклера.

Напомним, недавно российско-израильский гонщик принял участие в тестах IndyCar в составе «Чип Ганасси Рейсинг». Роберт был быстрейшим. Шварцман проехал неофициальный лучший круг за 52,539 секунды. Россиянин опередил Стинга Рэя Робба из «Дэйл Койн Рейсинг» (52,584 с), пилота HMD Motorsports Indy NXT и пилота по развитию «Чип Ганасси Рейсинг» Киффина Симпсона (52,905 с), а также заводского пилота «Пенске» Дэйна Кэмерона на Chevy (53,364 с).

Автоспорт,Шарль Леклер,Роберт Шварцман,Ferrari,
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