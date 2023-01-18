«Феррари» убрала российского гонщика из своей академии

«Феррари» опубликовала обновлённый список участников своей Академии, в который не вошёл российский гонщик Роберт Шварцман.

Тем не менее это не означает, что Шварцман покидает «Феррари». Ранее сообщалось, что он должен стать одним из двух резервных гонщиков команды.

По ходу минувшего сезона Роберт Шварцман работал на симуляторе на базе команды и дважды выходил на свободную тренировку, по одному разу заменив Карлоса Сайнса и Шарля Леклера.