Источник: Двигатель Ferrari станет на 30 л.с. мощнее, Mercedes – на 16

Несмотря на то, что разработка двигателей заморожена до конца 2025 года, после чего в дело вступят силовые установки нового поколения, обновления из соображений надежности всё же разрешены. Именно с помощью них топ-команды смогут вступить в новый сезон с более мощными двигателями, что вызывает озабоченность у Alpine.