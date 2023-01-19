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1 час назад

Источник: Двигатель Ferrari станет на 30 л.с. мощнее, Mercedes – на 16

autosport.com.ru

Авторитетному итальянскому изданию Gazzetta dello Sport удалось выяснить, какого прироста мощности смогут добиться производители моторов в 2023 году.

Источник: Двигатель Ferrari станет на 30 л.с. мощнее, Mercedes – на 16
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Несмотря на то, что разработка двигателей заморожена до конца 2025 года, после чего в дело вступят силовые установки нового поколения, обновления из соображений надежности всё же разрешены. Именно с помощью них топ-команды смогут вступить в новый сезон с более мощными двигателями, что вызывает озабоченность у Alpine.

По информации источника, лидером в этой области стала Ferrari, которая смогла увеличить эффективность силовой установки на 30 л.с. В свою очередь мотор Mercedes станет мощнее на 16 л.с., а Red Bull-Honda – на 10.

Единственный производитель, не добившийся успеха в этой области, – Renault. Поэтому сообщается, что инженеры Alpine подозрительно относятся к увеличению мощности, достигнутому их конкурентами за счет повышения надежности.

Автоспорт,Ferrari,
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