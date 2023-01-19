Стали известны зарплаты пилотов Ф-1 в 2023 году. Хэмилтон лишь на третьем месте

Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал самым высокооплачиваемым гонщиком Формулы-1 в сезоне-2023, сообщает RacingNews365. Как информирует источник, за 2023 год Ферстаппен заработает $ 55 млн.

Вторым по оплате в предстоящем сезоне станет пилот «Феррари» Шарль Леклер, зарплата которого составит $ 36 млн.

Что касается гонщика «Мерседеса», семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, то его зарплата в 2023 году составит всего $ 35 млн, он занимает третью строчку в этом рейтинге.

Меньше всего традиционно за год получит Юки Цунода — его зарплата составит $ 1 млн.

Примечательно, что указанные суммы не учитывают потенциальные бонусы, которые прописаны в контрактах, а также спонсорский доход.

Зарплаты гонщиков Формулы-1 в 2023 году:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – $ 55 млн

2. Шарль Леклер («Феррари») – $ 36 млн

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – $ 35 млн

4. Ландо Норрис («Макларен») – $ 20 млн

5. Серхио Перес («Ред Булл») – $ 10 млн

6. Карлос Сайнс («Феррари») – $ 10 млн

7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – $ 10 млн

8. Джордж Расселл («Мерседес») – $ 8 млн

9. Эстебан Окон («Альпин») – $ 6 млн

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – $ 5 млн

11. Пьер Гасли («Альпин») – $ 5 млн

12. Кевин Магнуссен («Хаас») – $ 5 млн

13. Алекс Албон («Уильямс») – $ 3 млн

14. Ланс Стролл («Астон Мартин») – $ 2 млн

15. Нико Хюлькенберг («Хаас») – $ 2 млн

16. Ник де Врис («Альфа Таури») – $ 2 млн

17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») – $ 2 млн

18. Оскар Пиастри («Макларен») – $ 2 млн

19. Юки Цунода («Альфа Таури») – $ 1 млн

20. Логан Сарджент («Уильямс») – $ 1 млн.

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