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1 час назад

Петров назвал две основные проблемы «Мерседеса» в минувшем сезоне Формулы-1

Чемпионат.com

Российский пилот Виталий Петров, ранее выступавший в Формуле-1, высказался о выступлениях команды «Мерседес» в сезоне-2022.

Российский пилот назвал основные проблемы «Мерседеса» в минувшем сезоне Формулы-1
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«По всей видимости почему-то пропала скорость именно с точки зрения мотора. Раньше, помним, они что-то включали у себя и машина летела. Плюс ко всему — дельфинирование. Это очень сильно сказывается: знаю по себе и по Ле-Ману, где у нас подобное было и в LMP2, и в LMP1. В таких ситуациях приходится очень сильно убирать аэродинамику, и, думаю, половину сезона «Мерседес» ездил не с оптимальной прижимной силой. По-другому эта проблема никак не решается — надо приподнимать машину, пускать больше воздуха под днище, чтобы автомобиль не прыгал», — сказал Петров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Вершинину.

Полная версия интервью будет опубликована утром в субботу.

Автоспорт,Максим Вершинин,Виталий Петров,
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