Сергей Сироткин назначен вице-президентом РАФ

В ходе торжественной церемонии награждения чемпионов РАФ по итогам 2022 года глава Российской автомобильной федерации Виктор Кирьянов анонсировал два новых назначения на должности в РАФ. Обе их заняли гонщики, которым теперь предстоит заниматься в том числе и административными вопросами.
«На большом совете мы приняли некоторые решения, о которых мы сообщаем. Сергей Сироткин уже не исполнительный директор, а вице-президент РАФ. А ещё мы решили укрепить направление «Сириуса» — сами знаете, какая трасса там есть, и сердце кровью обливается от того, что её там может не быть. Поэтому руководителем направления будет Евгений Мейтес. Мы будем стремиться, чтобы трасса светилась долго и, думаю, нас поймут, когда подготовим программу, что бы мы хотели там сделать. Сочи есть Сочи — зимой в Москве не потренироваться, не провести соревнования, а там можно. Будем стараться, чтобы у нас всё получилось», — заявил Виктор Кирьянов.
Напомним, Сергей Сироткин выступал в Формуле 1, продолжает являться пилотом программы SMP Racing и ранее был исполнительным директором РАФ, а Евгений Мейтес, известный своим участием в российских кольцевых гонках, занимал в том числе должности в руководстве спортивного канала «Матч ТВ» и является генеральным директор АНО «Спортивный Кластер» — Сириус.